Потенциальный объем средств, которые благодаря IPO компании Anthropic могут поступить на благотворительность через ее фонд, пожертвования сотрудников и софинансирование компании, может достичь около $155–156 млрд. Об этом сообщает TechCrunch.

Фонд с пакетом акций

Public Benefit Fund Anthropic получил 5% акций компании — почти 850 млн ценных бумаг. При цене около $95 за акцию это соответствует фонду объемом примерно $80 млрд. Его средства должны направляться на исследования и деятельность, связанные с увеличением пользы искусственного интеллекта для человечества.

Первым объявленным обязательством фонда стали $200 млн на изучение влияния ИИ на работников. Anthropic также заявляла, что будет рассматривать пожертвования благотворительным организациям или прямые выплаты определенным группам населения.

Доля фонда может увеличиваться еще на 2 процентных пункта каждый раз, когда оценка Anthropic будет расти более чем на 50% по сравнению с ценой IPO. Следующий порог составляет около $124,50 за акцию, тогда как цена IPO была $83.

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Пожертвования сотрудников и вклад компании

Сотрудники Anthropic пообещали передать акции на выбранные ими благотворительные цели. Компания согласилась дополнять эти пожертвования в соотношении 3:1 для сотрудников с большим стажем и 1:1 для более новых сотрудников.

В документе S-1 Anthropic указала, что зарезервировала более 550 млн акций для выполнения обязательств по обещаниям, сделанным до 30 сентября. По оценке TechCrunch, сотрудники могли пообещать пожертвования примерно на $23 млрд, а вклад компании может составить около $53 млрд в зависимости от стоимости акций на момент передачи.

Фактическая сумма будет зависеть от того, выполнят ли сотрудники свои обязательства, а также от цены акций во время пожертвований. Часть ценных бумаг может быть передана в фонды, где распределение средств осуществляется по рекомендациям доноров, что может ограничить их первоначальное влияние. Интервью TechCrunch с сотрудниками и учреждениями свидетельствуют, что средства, вероятно, будут направляться организациям, связанным с эффективным альтруизмом, и на исследования безопасности ИИ.

Отдельно Anthropic на прошлой неделе пожертвовала $50 млн городу Сан-Франциско. Представитель компании сообщил TechCrunch, что эти средства не поступили из Public Benefit Fund.

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