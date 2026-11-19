Китай вывел на стартовую площадку космодрома Цзюцюань на северо-западе страны ракету Long March 2F с пилотируемым кораблем Shenzhou-24. Миссия должна доставить на орбитальную станцию «Тяньгун» первого иностранного астронавта в китайской программе пилотируемых полетов. Как сообщает Space.com, запуск ожидается в ближайшие дни, однако Китайское агентство пилотируемой космонавтики пока не назвало точную дату.

Ракета на стартовой площадке

Ракету высотой 58 метров перевезли из здания вертикальной сборки на стартовую площадку 17 ноября. Она преодолела 1,5 километра примерно за два часа. В Китайском агентстве пилотируемой космонавтики заявили, что оборудование и сооружения на космодроме находятся в надлежащем состоянии.

Обычно агентство проводит пресс-конференцию на космодроме Цзюцюань за день до старта, во время которой объявляет состав экипажа. Источник отмечает, что на борту Shenzhou-24 должны быть два китайских астронавта и один из двух кандидатов от Пакистана. Для Пакистана это станет первым полетом его астронавта на орбиту.

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План миссии Shenzhou-24

Ожидается, что пакистанский астронавт будет работать специалистом по полезной нагрузке, проведет на «Тяньгун» около недели и вернется на Землю на корабле Shenzhou-23, который должен покинуть станцию.

По данным издания, один из трех членов экипажа Shenzhou-23, стартовавшего 24 мая, останется на орбите еще на шесть месяцев. Это должно обеспечить место для возвращения пакистанского астронавта и позволить китайскому члену экипажа совершить первое для Китая годовое пребывание в космосе. Такой длительный полет должен предоставить данные о физиологических изменениях человека перед будущими пилотируемыми лунными и другими долгосрочными миссиями.

Shenzhou-24 станет 18-й пилотируемой миссией Китая и первым случаем полета гражданина другой страны на корабле серии Shenzhou. Китай завершил строительство трехмодульной станции «Тяньгун» в конце 2022 года; с тех пор на ней постоянно находятся экипажи, которые сменяются примерно каждые шесть месяцев.

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