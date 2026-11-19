Chiny wyprowadziły na stanowisko startowe kosmodromu Jiuquan w północno-zachodniej części kraju rakietę Long March 2F z załogowym statkiem Shenzhou-24. Misja ma dostarczyć na stację orbitalną Tiangong pierwszego zagranicznego astronautę w chińskim programie lotów załogowych. Jak informuje Space.com, start jest oczekiwany w najbliższych dniach, lecz Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych nie ogłosiła jeszcze dokładnej daty.

Rakieta na stanowisku startowym

Rakietę o wysokości 58 metrów przetransportowano z budynku montażu pionowego na stanowisko startowe 17 listopada. Pokonała ona 1,5 kilometra w około dwie godziny. Chińska Agencja Załogowych Lotów Kosmicznych poinformowała, że sprzęt i obiekty na kosmodromie są w odpowiednim stanie.

Agencja zazwyczaj organizuje konferencję prasową na kosmodromie Jiuquan dzień przed startem, podczas której ujawnia skład załogi. Źródło zaznacza, że na pokładzie Shenzhou-24 ma znaleźć się dwóch chińskich astronautów i jeden z dwóch kandydatów z Pakistanu. Dla Pakistanu będzie to pierwszy lot jego astronauty na orbitę.

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Plan misji Shenzhou-24

Oczekuje się, że pakistański astronauta będzie pracował jako specjalista ds. ładunku użytecznego, spędzi na Tiangong około tygodnia i wróci na Ziemię statkiem Shenzhou-23, który ma odlecieć ze stacji.

Według publikacji jeden z trzech członków załogi Shenzhou-23, która wystartowała 24 maja, pozostanie na orbicie przez kolejne sześć miesięcy. Ma to zapewnić miejsce na powrót pakistańskiego astronauty i umożliwić chińskiemu członkowi załogi odbycie pierwszego dla Chin rocznego pobytu w kosmosie. Tak długi lot ma dostarczyć danych o zmianach fizjologicznych u ludzi przed przyszłymi załogowymi misjami księżycowymi i innymi długotrwałymi misjami.

Shenzhou-24 stanie się 18. załogową misją Chin i pierwszym przypadkiem lotu obywatela innego kraju na pokładzie statku z serii Shenzhou. Chiny ukończyły trzymodułową stację Tiangong pod koniec 2022 roku; od tego czasu stale przebywają na niej załogi zmieniające się mniej więcej co sześć miesięcy.

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