中国已将搭载载人飞船神舟二十四号的长征二号F运载火箭转运至位于该国西北部的酒泉航天发射场发射台。该任务计划将中国载人航天计划中的首名外国宇航员送往天宫空间站。正如Space.com报道，发射预计将在未来几天内进行，但中国载人航天工程办公室尚未公布确切日期。

火箭已在发射台就位

这枚58米高的火箭于11月17日从垂直总装测试厂房转运至发射台。它用约两小时走完了1.5公里。中国载人航天工程办公室表示，发射场的设备和设施状况良好。

该机构通常会在发射前一天于酒泉航天发射场举行新闻发布会，并在会上公布乘组名单。消息来源指出，神舟二十四号上应有两名中国宇航员，以及两名巴基斯坦候选人中的一人。这将是巴基斯坦宇航员首次进入轨道飞行。

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神舟二十四号任务计划

预计这名巴基斯坦宇航员将担任载荷专家，在天宫停留约一周，并乘坐计划离开空间站的神舟二十三号飞船返回地球。

据该媒体报道，5月24日发射的神舟二十三号三名乘组成员中，有一人将继续留在轨道上六个月。这将为巴基斯坦宇航员返回提供座位，并让这名中国乘组成员完成中国首次为期一年的太空驻留。这种长期飞行将为未来载人登月及其他长期任务之前的人体生理变化提供数据。

神舟二十四号将成为中国第18次载人任务，也是首次有其他国家公民乘坐神舟系列飞船飞行。中国于2022年底完成三舱结构的天宫空间站；此后，空间站始终有乘组驻留，乘组大约每六个月轮换一次。

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