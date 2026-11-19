Потенційний обсяг коштів, які завдяки IPO компанії Anthropic можуть надійти на благодійність через її фонд, пожертви працівників і співфінансування компанії, може сягнути близько $155–156 млрд. Про це повідомляє TechCrunch.

Фонд із пакетом акцій

Public Benefit Fund Anthropic отримав 5% акцій компанії — майже 850 млн паперів. За ціни близько $95 за акцію це відповідає фонду обсягом приблизно $80 млрд. Його кошти мають спрямовувати на дослідження та діяльність, пов’язані зі збільшенням користі штучного інтелекту для людства.

Першим оголошеним зобов’язанням фонду стали $200 млн на вивчення впливу ШІ на працівників. Anthropic також заявляла, що розглядатиме пожертви благодійним організаціям або прямі виплати визначеним групам населення.

Частка фонду може збільшуватися ще на 2 відсоткові пункти щоразу, коли оцінка Anthropic зростатиме більш ніж на 50% порівняно з ціною IPO. Наступний поріг становить близько $124,50 за акцію, тоді як ціна IPO була $83.

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Пожертви працівників і внесок компанії

Працівники Anthropic пообіцяли передати акції на обрані ними благодійні цілі. Компанія погодилася доповнювати ці пожертви у співвідношенні 3:1 для працівників із більшим стажем та 1:1 для новіших співробітників.

У документі S-1 Anthropic зазначила, що зарезервувала понад 550 млн акцій для виконання зобов’язань за обіцянками, зробленими до 30 вересня. За оцінкою TechCrunch, працівники могли пообіцяти пожертви приблизно на $23 млрд, а внесок компанії може становити близько $53 млрд залежно від вартості акцій на момент передання.

Фактична сума залежатиме від того, чи виконають працівники свої зобов’язання, а також від ціни акцій під час пожертв. Частину паперів можуть передати до фондів, де розподіл коштів здійснюється за рекомендаціями донорів, що може обмежити їхній початковий вплив. Інтерв’ю TechCrunch із працівниками та установами свідчать, що кошти, ймовірно, спрямовуватимуть на організації, пов’язані з ефективним альтруїзмом, і дослідження безпеки ШІ.

Окремо Anthropic минулого тижня пожертвувала $50 млн місту Сан-Франциско. Представник компанії повідомив TechCrunch, що ці кошти не надійшли з Public Benefit Fund.

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