据TechCrunch报道，Anthropic通过IPO，其基金、员工捐赠以及公司配捐可能流向慈善事业的资金规模或将达到约1550亿至1560亿美元。

持有股份的基金

Anthropic的公共利益基金获得了该公司5%的股份，约8.5亿股证券。按每股约95美元计算，这相当于规模约800亿美元的基金。其资金将用于与提升人工智能对人类福祉相关的研究和活动。

该基金首个宣布的承诺是投入2亿美元研究人工智能对劳动者的影响。Anthropic还表示，将考虑向慈善组织捐款，或向特定人群直接发放款项。

每当Anthropic估值较IPO价格上涨超过50%时，该基金的持股比例还可能增加2个百分点。下一个门槛约为每股124.50美元，而IPO价格为83美元。

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员工捐赠和公司的贡献

Anthropic员工承诺将股票捐赠给他们选择的慈善事业。公司同意为任职时间较长的员工按3:1的比例配捐，为较新员工按1:1的比例配捐。

Anthropic在S-1文件中表示，已预留超过5.5亿股股票，用于履行9月30日之前作出的承诺。根据TechCrunch的估计，员工可能已承诺捐赠约230亿美元，而公司的贡献可能约为530亿美元，具体取决于转让时的股价。

实际金额将取决于员工是否履行承诺，以及捐赠时的股价。部分证券可能会转入由捐赠者提出建议来分配资金的基金，这可能限制其最初的影响。TechCrunch对员工和机构的采访显示，这些资金可能将流向与有效利他主义相关的组织以及人工智能安全研究。

此外，Anthropic上周向旧金山市捐赠了5000万美元。公司代表告诉TechCrunch，这笔资金并非来自公共利益基金。

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