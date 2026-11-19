塞浦路斯能源部长米哈利斯·达米亚努与美国能源部长克里斯·赖特在波兰华沙举行双边会谈，讨论支持“大海互联工程”（Great Sea Interconnector）项目以及东地中海能源安全问题。《塞浦路斯邮报》报道。

此次会晤是在第七届跨大西洋能源合作伙伴关系（P-TEC）部长级会议期间举行的。根据塞浦路斯能源部的消息，双方讨论了“大海互联工程”对于克服该岛能源孤立状态以及发展东地中海能源连接的战略重要性。

华盛顿的支持

塞浦路斯能源部表示，美国的政治支持与现代能源基础设施对于加强互联互通和地区能源安全的重要性有关。与此同时，该声明未提及美国就“大海互联工程”作出的财政承诺。

华沙会谈是塞浦路斯与美国双边能源对话的延续。此前一轮此类磋商于6月11日在得克萨斯州休斯敦举行，地点是在塞浦路斯、希腊、以色列和美国参加的“3+1”部长级会议期间。当时，与会方宣布启动东地中海能源中心，并商定合作路线图。

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成本争议

该项目也在塞浦路斯议会中被讨论。反对党劳动人民进步党（AKEL）领导人斯特凡诺斯·斯特法努表示，“大海互联工程”的战略重要性并不意味着可以获得“全权委托”。他说，该项目最初估算成本为12亿欧元，现已升至19亿欧元；财政部长马基斯·凯拉夫诺斯估计，其成本可能达到30亿欧元。

斯特法努还表示，在这种情况下，塞浦路斯的出资可能达到15亿欧元，尚未计入未来35年内有保证的投资回报。“大海互联工程”计划铺设海底电缆，以连接塞浦路斯和希腊的电网。

塞浦路斯政府本周确认，支付首笔2500万欧元款项的程序仍在进行中。塞浦路斯与希腊于2024年9月签署的政府间协议规定，在五年建设期内，塞浦路斯的融资上限为1.25亿欧元。

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