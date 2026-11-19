Minister energii Cypru Michalis Damianou i sekretarz energii USA Chris Wright przeprowadzili w Warszawie, w Polsce, dwustronne rozmowy dotyczące wsparcia projektu Great Sea Interconnector oraz bezpieczeństwa energetycznego we wschodniej części Morza Śródziemnego. Informuje o tym Cyprus Mail.

Spotkanie odbyło się na marginesie siódmego spotkania ministerialnego Partnerstwa na rzecz Transatlantyckiej Współpracy Energetycznej P-TEC. Według cypryjskiego Ministerstwa Energii strony omówiły strategiczne znaczenie Great Sea Interconnector dla przezwyciężenia izolacji energetycznej wyspy i rozwoju połączeń energetycznych we wschodniej części Morza Śródziemnego.

Wsparcie Waszyngtonu

Cypryjskie ministerstwo oświadczyło, że polityczne wsparcie USA wiąże się ze znaczeniem nowoczesnej infrastruktury energetycznej dla wzmacniania wzajemnych połączeń i regionalnego bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie w oświadczeniu nie wspomniano o zobowiązaniach finansowych USA dotyczących Great Sea Interconnector.

Rozmowy w Warszawie były kontynuacją dwustronnego dialogu energetycznego między Cyprem a USA. Poprzednia runda takich konsultacji odbyła się 11 czerwca w Houston w Teksasie, na marginesie spotkania ministerialnego w formacie „3+1” z udziałem Cypru, Grecji, Izraela i USA. Wówczas uczestnicy ogłosili uruchomienie Centrum Energetycznego Wschodniego Śródziemnomorza i uzgodnili mapę drogową współpracy.

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Dyskusja o kosztach

Na Cyprze projekt był również omawiany w parlamencie. Lider opozycyjnej partii AKEL Stefanos Stefanou oświadczył, że strategiczne znaczenie Great Sea Interconnector nie oznacza „wolnej ręki”. Jak powiedział, początkowy szacunek kosztów projektu wynoszący 1,2 mld euro wzrósł do 1,9 mld euro, a według oceny ministra finansów Makisa Keravnosa może osiągnąć 3 mld euro.

Stefanou stwierdził również, że w takim scenariuszu wkład Cypru może wynieść 1,5 mld euro, nie uwzględniając gwarantowanych zwrotów z inwestycji w ciągu następnych 35 lat. Great Sea Interconnector zakłada ułożenie podmorskiego kabla w celu połączenia sieci elektroenergetycznych Cypru i Grecji.

Cypryjski rząd potwierdził w tym tygodniu, że trwa procedura dokonania pierwszej płatności w wysokości 25 mln euro. Międzyrządowa umowa Cypru i Grecji z września 2024 roku ustanawia dla Cypru limit finansowania w wysokości 125 mln euro na pięcioletni okres budowy.

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