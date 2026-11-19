Міністр енергетики Кіпру Міхаліс Даміанос і міністр енергетики США Кріс Райт провели у Варшаві, Польща, двосторонні переговори щодо підтримки проєкту Great Sea Interconnector та енергетичної безпеки у східному Середземномор’ї. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Зустріч відбулася на полях сьомого міністерського засідання Партнерства трансатлантичного енергетичного співробітництва P-TEC. За даними Міністерства енергетики Кіпру, сторони обговорили стратегічне значення Great Sea Interconnector для подолання енергетичної ізоляції острова та розвитку енергетичних зв’язків у східному Середземномор’ї.

Підтримка Вашингтона

У кіпрському міністерстві заявили, що політична підтримка США пов’язана зі значенням сучасної енергетичної інфраструктури для посилення взаємоз’єднаності та регіональної енергетичної безпеки. Водночас у заяві не згадувалися фінансові зобов’язання США щодо Great Sea Interconnector.

Переговори у Варшаві стали продовженням двостороннього енергетичного діалогу між Кіпром і США. Попередній раунд таких консультацій відбувся 11 червня в Х’юстоні, штат Техас, на полях міністерської зустрічі у форматі «3+1» за участю Кіпру, Греції, Ізраїлю та США. Тоді учасники оголосили про запуск Східносередземноморського енергетичного центру й погодили дорожню карту співпраці.

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Дискусія про витрати

На Кіпрі проєкт також обговорювали в парламенті. Лідер опозиційної партії АКЕЛ Стефанос Стефану заявив, що стратегічна важливість Great Sea Interconnector не означає «карт-бланшу». За його словами, початкова оцінка вартості проєкту у 1,2 млрд євро зросла до 1,9 млрд євро, а за оцінкою міністра фінансів Макіса Керавноса вона може сягнути 3 млрд євро.

Стефану також заявив, що за такого сценарію внесок Кіпру може становити 1,5 млрд євро без урахування гарантованої прибутковості інвестицій протягом наступних 35 років. Great Sea Interconnector передбачає прокладання підводного кабелю для з’єднання електромереж Кіпру та Греції.

Кіпрський уряд цього тижня підтвердив, що триває процедура здійснення першого платежу в розмірі 25 млн євро. Міжурядова угода Кіпру та Греції від вересня 2024 року встановлює для Кіпру ліміт фінансування у 125 млн євро на п’ятирічний період будівництва.

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