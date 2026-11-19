Министр энергетики Кипра Михалис Дамиану и министр энергетики США Крис Райт провели в Варшаве, Польша, двусторонние переговоры о поддержке проекта Great Sea Interconnector и энергетической безопасности в восточном Средиземноморье. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Встреча состоялась на полях седьмого министерского заседания Партнёрства трансатлантического энергетического сотрудничества P-TEC. По данным Министерства энергетики Кипра, стороны обсудили стратегическое значение Great Sea Interconnector для преодоления энергетической изоляции острова и развития энергетических связей в восточном Средиземноморье.

Поддержка Вашингтона

В кипрском министерстве заявили, что политическая поддержка США связана со значением современной энергетической инфраструктуры для усиления взаимосвязанности и региональной энергетической безопасности. При этом в заявлении не упоминались финансовые обязательства США относительно Great Sea Interconnector.

Переговоры в Варшаве стали продолжением двустороннего энергетического диалога между Кипром и США. Предыдущий раунд таких консультаций состоялся 11 июня в Хьюстоне, штат Техас, на полях министерской встречи в формате «3+1» с участием Кипра, Греции, Израиля и США. Тогда участники объявили о запуске Восточносредиземноморского энергетического центра и согласовали дорожную карту сотрудничества.

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Дискуссия о расходах

На Кипре проект также обсуждали в парламенте. Лидер оппозиционной партии АКЕЛ Стефанос Стефану заявил, что стратегическая важность Great Sea Interconnector не означает «карт-бланша». По его словам, первоначальная оценка стоимости проекта в 1,2 млрд евро выросла до 1,9 млрд евро, а по оценке министра финансов Макиса Керавноса она может достичь 3 млрд евро.

Стефану также заявил, что при таком сценарии вклад Кипра может составить 1,5 млрд евро без учёта гарантированной доходности инвестиций в течение следующих 35 лет. Great Sea Interconnector предусматривает прокладку подводного кабеля для соединения электросетей Кипра и Греции.

Правительство Кипра на этой неделе подтвердило, что продолжается процедура осуществления первого платежа в размере 25 млн евро. Межправительственное соглашение Кипра и Греции от сентября 2024 года устанавливает для Кипра лимит финансирования в 125 млн евро на пятилетний период строительства.

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