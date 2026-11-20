Студенты и молодые работники более чем в 20 странах Европы вышли на скоординированные протесты против роста стоимости жизни и жилья, ухудшения условий обучения и увеличения военных расходов. Как сообщает The Guardian, акции прошли в пятницу с участием активистов более чем 50 групп.

Митинги состоялись, в частности, в Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Португалии, Испании и Великобритании. Участники зажигали файеры, сжигали картонные макеты танков и держали плакаты с лозунгом «Боритесь за наше будущее».

Пять требований коалиции

Коалиция Youth Strike назвала мобилизацию крупнейшим скоординированным молодежным протестом в Европе за последние годы. По ее данным, демонстрации планировались примерно в 400 городах под общим лозунгом «Боритесь за наше будущее, а не за их войны».

Участники выдвинули пять общих требований: прекратить милитаризацию и призыв, обеспечить системные инвестиции в образование и социальное обеспечение, выразить солидарность с Палестиной, добиваться климатической и социальной справедливости, а также радикально трансформировать существующую общественную систему.

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Итальянский организатор Алессандро ди Микели заявил, что протесты должны утвердить право молодежи на лучшее и достойное будущее. Он отметил, что конкретные требования различаются в зависимости от страны, но тесно связаны между собой.

Акции в Берлине, Италии и Лондоне

В Берлине около тысячи студентов протестовали из-за опасений относительно возможного возвращения обязательной военной службы. В Риме, Милане и других итальянских городах десятки тысяч человек вышли на улицы одновременно со всеобщей забастовкой крупнейшего профсоюза страны CGIL против экономической политики премьер-министра Джорджи Мелони.

На молодежной демонстрации в Лондоне участники несли баннеры против войны, расизма, климатического кризиса и капитализма. В Испании протесты прошли в годовщину смерти диктатора Франсиско Франко.

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