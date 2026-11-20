Studenci i młodzi pracownicy w ponad 20 krajach Europy wyszli na skoordynowane protesty przeciwko rosnącym kosztom życia i mieszkań, pogarszającym się warunkom nauki oraz zwiększeniu wydatków wojskowych. Jak informuje The Guardian, akcje odbyły się w piątek z udziałem aktywistów z ponad 50 grup.

Wiecie odbyły się między innymi w Belgii, Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech, Portugalii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy odpalali race, palili kartonowe makiety czołgów i trzymali transparenty z hasłem „Walczcie o naszą przyszłość”.

Pięć postulatów koalicji

Koalicja Youth Strike nazwała mobilizację największym skoordynowanym młodzieżowym protestem w Europie w ostatnich latach. Według jej danych demonstracje planowano w około 400 miastach pod wspólnym hasłem „Walczcie o naszą przyszłość, a nie o ich wojny”.

Uczestnicy przedstawili pięć wspólnych postulatów: zakończyć militaryzację i pobór, zapewnić systemowe inwestycje w edukację i zabezpieczenie społeczne, wyrazić solidarność z Palestyną, dążyć do sprawiedliwości klimatycznej i społecznej oraz radykalnie przekształcić istniejący system społeczny.

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Włoski organizator Alessandro di Micheli oświadczył, że protesty mają potwierdzić prawo młodych ludzi do lepszej i godnej przyszłości. Zaznaczył, że konkretne postulaty różnią się w zależności od kraju, ale są ze sobą ściśle powiązane.

Akcje w Berlinie, we Włoszech i Londynie

W Berlinie około tysiąca studentów protestowało z powodu obaw dotyczących możliwego powrotu obowiązkowej służby wojskowej. W Rzymie, Mediolanie i innych włoskich miastach dziesiątki tysięcy osób wyszły na ulice równocześnie ze strajkiem generalnym największego związku zawodowego w kraju, CGIL, przeciwko polityce gospodarczej premier Giorgii Meloni.

Podczas młodzieżowej demonstracji w Londynie uczestnicy nieśli transparenty przeciwko wojnie, rasizmowi, kryzysowi klimatycznemu i kapitalizmowi. W Hiszpanii protesty odbyły się w rocznicę śmierci dyktatora Francisco Franco.

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