欧洲20多个国家的学生和年轻劳动者举行了协调一致的抗议活动，反对生活和住房成本上涨、学习条件恶化以及军费增加。据《卫报》报道，这些活动于周五举行，50多个团体的活动人士参与其中。

集会在比利时、法国、德国、希腊、意大利、葡萄牙、西班牙和英国等地举行。参与者点燃信号弹，焚烧纸板坦克模型，并举着写有“为我们的未来而战”口号的标语牌。

联盟的五项诉求

Youth Strike联盟称，此次动员是近年来欧洲规模最大的协调一致的青年抗议活动。该联盟表示，示威活动计划在约400座城市举行，共同口号是“为我们的未来而战，而不是为他们的战争而战”。

参与者提出了五项共同诉求：停止军事化和征兵，确保对教育和社会保障进行系统性投资，声援巴勒斯坦，争取气候和社会正义，以及彻底改造现有社会制度。

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意大利组织者亚历山德罗·迪·米凯利表示，抗议活动旨在确认年轻人拥有更好且有尊严未来的权利。他指出，具体诉求因国家而异，但彼此密切相关。

柏林、意大利和伦敦的活动

在柏林，约1000名学生因担心可能恢复义务兵役而抗议。在罗马、米兰和其他意大利城市，数万人走上街头，同时该国最大的工会CGIL举行总罢工，反对总理焦尔吉娅·梅洛尼的经济政策。

在伦敦的一场青年示威活动中，参与者携带反对战争、种族主义、气候危机和资本主义的横幅。在西班牙，抗议活动在独裁者弗朗西斯科·佛朗哥逝世纪念日举行。

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