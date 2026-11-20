Певец Стиви Уандер полностью исполнил альбом 1976 года Songs in the Key of Life в Madison Square Garden в Нью-Йорке, США. Концерт стал первой остановкой в США в рамках короткого тура, посвященного 50-летию пластинки, сообщает Rolling Stone.

На сцене вместе с 76-летним музыкантом выступил большой ансамбль исполнителей нескольких поколений, в который вошли и его дети. Уандер исполнил все композиции альбома, в том числе инструментальные «Contusion» и «Easy Goin’ Evening (My Mama’s Call)». В исполнении последней прозвучали хроматическая гармоника Уандера, гармоника Фредерика Йонне и мелодика музыкального директора Грега Филлинганеса.

Музыканты с оригинальной записи

Басист Нейтан Уоттс, игравший на оригинальной записи Songs in the Key of Life, исполнил партии в «Sir Duke» и «I Wish». В шоу также участвовали барабанщик Стэнли Рэндольф и перкуссионисты Сенфоб Стоуни и Аарон Дрейпер. Филлинганес записывался на альбоме в 18 лет и с 2014 года помогает Уандеру воспроизводить эту пластинку на сцене.

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Во время «Village Ghetto Land» Уандер добавил реплику о том, что затронутые в песне проблемы остаются актуальными в 2026 году. После исполнения альбома музыкант сыграл фрагменты «My Cherie Amour», «Do I Do» и «Living for the City», а завершил концерт расширенной версией «Superstition». Выступление продолжалось дольше установленного в зале времени окончания в 23:00.

Песни вне треклиста

В начале шоу Уандер также исполнил отрывки «Overjoyed» и «Uptight (Everything Is Alright)», припев «Born in the U.S.A.» и «Love Me Do». Со сцены он неоднократно обращался к слушателям со словами о любви и призывал их заботиться друг о друге.

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