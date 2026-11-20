歌手史蒂维·旺德在美国纽约麦迪逊广场花园完整演唱了1976年专辑《Songs in the Key of Life》。据《滚石》报道，这场演唱会是为纪念该唱片发行50周年而举办的短期巡演在美国的首站。

这位76岁的音乐家与一个由多个世代的表演者组成的大型乐团共同登台，其中包括他的子女。旺德演唱了专辑中的所有曲目，包括器乐曲《Contusion》和《Easy Goin’ Evening (My Mama’s Call)》。在演唱后者时，现场有旺德的半音阶口琴、弗雷德里克·约内的口琴以及音乐总监格雷格·菲林盖恩斯的旋律口琴。

原始录音中的音乐家

曾参与Songs in the Key of Life原始录音的贝斯手内森·沃茨，在《Sir Duke》和《I Wish》中演奏了声部。鼓手斯坦利·伦道夫以及打击乐手森福布·斯托尼和阿伦·德雷珀也参加了演出。菲林盖恩斯18岁时曾参与这张专辑的录制，自2014年以来一直协助旺德在舞台上重现这张唱片。

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在演唱《Village Ghetto Land》时，旺德补充说，这首歌所涉及的问题在2026年仍然具有现实意义。演唱完这张专辑后，这位音乐家演奏了《My Cherie Amour》《Do I Do》和《Living for the City》的片段，并以加长版《Superstition》结束音乐会。演出超过了场馆规定的23:00结束时间。

曲目列表之外的歌曲

演出开始时，旺德还演唱了《Overjoyed》和《Uptight (Everything Is Alright)》的片段、《Born in the U.S.A.》的副歌以及《Love Me Do》。他在舞台上多次向听众谈及爱，并呼吁他们彼此关照。

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