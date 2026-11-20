Piosenkarz Stevie Wonder w Madison Square Garden w Nowym Jorku w USA wykonał w całości album Songs in the Key of Life z 1976 roku. Koncert był pierwszym przystankiem w USA w ramach krótkiej trasy poświęconej 50-leciu płyty, podaje Rolling Stone.

Na scenie wraz z 76-letnim muzykiem wystąpił duży zespół wykonawców z kilku pokoleń, w tym jego dzieci. Wonder wykonał wszystkie utwory z albumu, w tym instrumentalne „Contusion” i „Easy Goin’ Evening (My Mama’s Call)”. W tym ostatnim utworze zabrzmiały chromatyczna harmonijka Wondera, harmonijka Fredericka Yonnet oraz melodyka dyrektora muzycznego Grega Phillinganesa.

Muzycy z oryginalnego nagrania

Basista Nathan Watts, który grał na oryginalnym nagraniu Songs in the Key of Life, wykonał partie w „Sir Duke” i „I Wish”. W show uczestniczyli także perkusista Stanley Randolph oraz perkusiści Senyfon Stoney i Aaron Draper. Phillinganes nagrywał ten album w wieku 18 lat i od 2014 roku pomaga Wonderowi odtwarzać tę płytę na scenie.

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Podczas „Village Ghetto Land” Wonder dodał uwagę, że problemy poruszone w piosence pozostają aktualne w 2026 roku. Po wykonaniu albumu muzyk zagrał fragmenty „My Cherie Amour”, „Do I Do” i „Living for the City”, a koncert zakończył rozbudowaną wersją „Superstition”. Występ trwał dłużej niż ustalona w obiekcie godzina zakończenia o 23:00.

Piosenki spoza tracklisty

Na początku show Wonder wykonał także fragmenty „Overjoyed” i „Uptight (Everything Is Alright)”, refren „Born in the U.S.A.” oraz „Love Me Do”. Ze sceny wielokrotnie zwracał się do słuchaczy słowami o miłości i wzywał ich, by dbali o siebie nawzajem.

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