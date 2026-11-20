Ministerstwo Transportu Włoch wstępnie zatwierdziło Tesla Assisted Driving — tak firma Tesla nazywa w Europie system Full Self-Driving Supervised. Włochy stały się 12. europejskim krajem, który zezwolił na korzystanie z tego systemu, oraz pierwszym dużym rynkiem UE z taką decyzją.

O decyzji w piątek poinformował wicepremier i minister transportu Włoch Matteo Salvini. Jak powiedział, resort wydał zgodę po dokładnej technicznej ocenie możliwości korzystania z systemu. Electrek zaznacza, że Tesla Europe poinformowała o nadchodzącym rozpoczęciu wdrażania systemu, ale nie podała dokładnej daty.

Kierowca pozostaje odpowiedzialny

Tesla Assisted Driving należy do systemów wspomagania kierowcy drugiego poziomu. Może kierować, hamować, przyspieszać samochód, pokonywać skrzyżowania i zmieniać pasy ruchu. Jednocześnie kierowca musi stale kontrolować sytuację na drodze i ponosi pełną odpowiedzialność za prowadzenie samochodu.

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Decyzję Włoch podjęto przed ogólnoeuropejskim głosowaniem. Komitet UE, który rozpatruje możliwość uznania systemu w całej wspólnocie, może głosować nie wcześniej niż w grudniu.

Wcześniejsze zezwolenia w Europie

Jako pierwszy system 10 kwietnia zatwierdził niderlandzki urząd certyfikacji pojazdów RDW, zgodnie z art. 39 unijnego rozporządzenia w sprawie homologacji pojazdów. Następnie zezwolenie na szczeblu krajowym uznały Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Słowacja i Słowenia.

Przed decyzją Włoch Tesla zmieniła w Europie nazwę Full Self-Driving po tym, jak niemieckie Ministerstwo Transportu określiło ją jako wprowadzającą w błąd. Firma zmniejszyła również dopuszczalne przekroczenie prędkości z 50% do 10% powyżej ustalonego limitu. 16 listopada RDW zatwierdził surowsze wymogi dotyczące monitorowania kierowcy, w tym konieczność trzymania rąk na kierownicy przy prędkości powyżej 130 km/h.

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