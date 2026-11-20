意大利交通部初步批准了 Tesla Assisted Driving——这是特斯拉在欧洲对 Full Self-Driving Supervised 系统的称呼。意大利成为第12个允许使用该系统的欧洲国家，也是首个作出这一决定的欧盟主要市场。

意大利副总理兼交通部长马泰奥·萨尔维尼于周五宣布了这一决定。据他表示，该部门在对系统使用可行性进行全面技术审查后给予许可。Electrek指出，Tesla Europe 已宣布该系统即将开始部署，但未给出确切日期。

驾驶员仍须承担责任

Tesla Assisted Driving 属于二级驾驶辅助系统。它可以操控转向、制动和车辆加速，也可以通过交叉路口及变换车道。同时，驾驶员必须持续监控道路情况，并对驾驶车辆承担全部责任。

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意大利的决定是在全欧洲投票之前作出的。正在考虑是否在整个欧盟范围内认可该系统的欧盟委员会，最早可能于12月投票。

欧洲此前的批准

荷兰车辆认证机构 RDW 于4月10日率先根据欧盟车辆型式批准法规第39条批准了该系统。此后，比利时、克罗地亚、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、拉脱维亚、立陶宛、斯洛伐克和斯洛文尼亚在国家层面认可了该许可。

在意大利作出决定之前，德国交通部称 Full Self-Driving 这一名称具有误导性，特斯拉随后在欧洲更改了该名称。该公司还将允许的超速幅度从超过规定限速50%降至10%。11月16日，RDW 批准了更严格的驾驶员监控要求，其中包括在时速超过130公里时必须将手放在方向盘上。

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