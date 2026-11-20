Sześć utworów amerykańskiego muzyka Toma Waitsa, które wcześniej były dostępne wyłącznie na winylu, pojawiło się w serwisach streamingowych jako minialbum Orphans: Bonus. Ich dodanie zbiegło się z 20. rocznicą box setu Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards, podaje Rolling Stone.

Orphans: Bonus po raz pierwszy ukazał się w 2009 roku, gdy box set Orphans został wznowiony z płyt kompaktowych na płytach winylowych. Na minialbumie znalazły się autorskie piosenki Waitsa, covery oraz wspólny utwór.

Piosenki z winylowego dodatku

Wśród utworów jest „Pray”, nagrany z awangardowo-rockowym zespołem Book of Knots, który również wydawał nagrania w wytwórni Anti-. Waits wykonał także funkową wersję piosenki Fatsa Wallera „Crazy ’Bout My Baby” z fortepianem oraz własną interpretację „The Cannon Song” Kurta Weilla i Bertolta Brechta z Opery za trzy grosze.

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Na wydawnictwie znalazły się również „Diamond in Your Mind”, napisany przez Waitsa wraz z jego żoną i autorką piosenek Kathleen Brennan dla spektaklu Woyzeck Roberta Wilsona, „No One Can Forgive Me but My Baby” oraz dawna ballada o morderstwie „Mathie Grove”, którą muzyk wykonał a cappella.

Historia box setu

Oryginalny Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards ukazał się na trzech płytach kompaktowych. Część Brawlers składała się głównie z ostrzejszych piosenek bluesowych i rockowych, Bawlers — z ballad, a Bastards zawierała bardziej awangardowy materiał. Do box setu weszły kompozycje do ścieżek dźwiękowych i covery, w tym „The Return of Jackie and Judy” Ramones oraz „Sea of Love”. Wydawnictwo nominowano do nagrody Grammy w kategorii najlepszego współczesnego albumu folkowego.

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