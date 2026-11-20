美国音乐人汤姆·威茨此前仅以黑胶唱片形式发行的六首作品，现已作为迷你专辑《Orphans: Bonus》登陆流媒体服务。它们的上线是为纪念盒装合集《Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards》发行20周年，《滚石》报道。

《Orphans: Bonus》于2009年首次发行，当时《Orphans》盒装合集从CD再版为黑胶唱片。该迷你专辑收录了威茨的原创歌曲、翻唱作品以及一首合作曲目。

黑胶附加内容中的歌曲

曲目包括与前卫摇滚乐队Book of Knots合作录制的《Pray》，该乐队也曾在Anti-唱片公司发行作品。威茨还演绎了法茨·沃勒歌曲《Crazy ’Bout My Baby》的放克版本，配有钢琴，以及他本人对库尔特·魏尔和贝托尔特·布莱希特歌剧《三分钱歌剧》中《The Cannon Song》的诠释。

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该发行还收录了《Diamond in Your Mind》——威茨与其妻子、词曲作者凯瑟琳·布伦南为罗伯特·威尔逊的《Woyzeck》舞台作品创作——《No One Can Forgive Me but My Baby》，以及一首古老的谋杀民谣《Mathie Grove》，由这位音乐人无伴奏演唱。

盒装合集的历史

原版《Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards》以三张CD形式发行。Brawlers部分主要由更强硬的布鲁斯和摇滚歌曲组成，Bawlers部分为民谣，而Bastards则收录了更具前卫色彩的内容。该盒装合集包括为原声带创作的作品和翻唱曲目，其中包括Ramones的《The Return of Jackie and Judy》及《Sea of Love》。该发行作品获格莱美奖最佳当代民谣专辑类别提名。

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