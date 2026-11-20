Шесть композиций американского музыканта Тома Уэйтса, ранее доступных только на виниле, появились на стриминговых сервисах в составе мини-альбома Orphans: Bonus. Их добавление приурочили к 20-летию бокс-сета Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards, сообщает Rolling Stone.

Orphans: Bonus впервые вышел в 2009 году, когда бокс-сет Orphans переиздали с компакт-дисков на виниловых пластинках. В мини-альбом вошли авторские песни Уэйтса, каверы и совместная композиция.

Песни из винилового дополнения

Среди треков — «Pray», записанный вместе с авангардной рок-группой Book of Knots, которая также выпускалась на лейбле Anti-. Уэйтс также исполнил фанк-версию песни Фэтса Уоллера «Crazy ’Bout My Baby» с фортепиано и собственную интерпретацию «The Cannon Song» Курта Вайля и Бертольта Брехта из «Трёхгрошовой оперы».

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В релиз также вошли «Diamond in Your Mind», написанная Уэйтсом вместе с его женой и автором песен Кэтлин Бреннан для постановки Роберта Уилсона Woyzeck, «No One Can Forgive Me but My Baby» и старинная баллада об убийстве «Mathie Grove», которую музыкант исполнил а капелла.

История бокс-сета

Оригинальный Orphans: Brawlers, Bawlers & Bastards вышел на трёх компакт-дисках. Часть Brawlers состояла преимущественно из более жёстких блюзовых и рок-песен, Bawlers — из баллад, а Bastards содержала более авангардный материал. В бокс-сет вошли композиции для саундтреков и каверы, в частности на «The Return of Jackie and Judy» Ramones и «Sea of Love». Релиз номинировали на премию Grammy в категории лучшего современного фолк-альбома.

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