Przedstawiciele Departamentu Skarbu USA spotkali się w tym tygodniu z urzędnikami rządowymi, regulatorami i organami bezpieczeństwa narodowego Singapuru oraz Malezji, aby ostrzec przed ryzykiem nieprzestrzegania amerykańskich sankcji wobec Iranu. Waszyngton wezwał również banki i kancelarie prawne w obu krajach do identyfikowania irańskich firm pośredniczących, informuje Jerusalem Post.

Uwaga na transport morski i lotnictwo

Strona amerykańska wezwała do dokładniejszego kontrolowania sektorów, które uznaje za obarczone wysokim ryzykiem, w tym transportu morskiego, usług lotniczych i sieci zaopatrzeniowych. Przedstawiciel Departamentu Skarbu USA oświadczył, że Waszyngton dąży do niedopuszczenia, by sektory te były wykorzystywane jako przykrywka dla działalności Iranu.

Przez wiele lat tankowce zatrzymywały się na wodach w pobliżu Malezji, Singapuru i Indonezji, aby przeładowywać irańską ropę ze statku na statek, co według gazety mogło ukrywać jej pochodzenie. W ubiegłym roku władze Malezji informowały o zamiarze zaostrzenia kontroli nad takimi operacjami, a w lutym zatrzymały dwa tankowce wraz z ładunkami.

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Kwestia połączeń lotniczych

Amerykański urzędnik poruszył również kwestię lotów irańskich linii lotniczych do Malezji, nie wskazując przewoźnika. Reuters, analizując otwarte dane o lotach, ustalił, że Iran Airtour wykonywała regularne loty między Teheranem a Kuala Lumpur, w tym 14 listopada. Zaplanowany na 17 listopada lot, według tych danych, nie wystartował.

Większość irańskich linii lotniczych w dużej mierze zaprzestała lotów do Malezji w 2022 roku z powodu amerykańskich sankcji związanych z tankowaniem irańskich samolotów. Iran Airtour, według doniesień irańskich mediów, wznowiła loty do Malezji w listopadzie 2025 roku. We wrześniu USA nałożyły sankcje na dziesiątki firm w kilku krajach, w tym w Malezji, które, jak twierdził Waszyngton, wspierały irański sektor lotniczy.

Rząd Singapuru oświadczył, że jest zdecydowany zapobiegać nadużywaniu struktur korporacyjnych i w tym roku zwiększył czujność w sektorach morskim i finansowym. Władze Malezji nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

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