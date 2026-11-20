W Stanach Zjednoczonych wydatki na budowę dużych centrów danych wzrosły w 2026 roku o 13% rok do roku. To ponad dwukrotnie więcej niż wskaźnik globalny i około trzykrotnie więcej niż średnie tempo wzrostu z ostatnich dziesięciu lat — informuje CNBC, powołując się na raport międzynarodowej firmy zarządzającej projektami Turner & Townsend.

Popyt na moce dla AI

Popyt na duże centra danych w USA rósł szybciej niż podaż działek z dostępnym zasilaniem elektrycznym oraz liczba pracowników zdolnych budować takie obiekty. Głównym czynnikiem było zapotrzebowanie na moce obliczeniowe dla systemów sztucznej inteligencji.

W Turner & Townsend wskazano, że przyspieszone harmonogramy budowy zwiększają ryzyko dla wykonawców i podwykonawców. Obejmują one dodatkowe koszty przyspieszenia prac, pracy w nadgodzinach, pozyskiwania personelu oraz ryzyko realizacji projektu w krótszych terminach.

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Elektryczność i niedobór wykonawców

Raport objął ponad 500 realizowanych lub niedawno ukończonych projektów na 62 rynkach świata oraz ankietę wśród 400 specjalistów z branży. Z jego danych wynika, że 56% respondentów uznało dostęp do energii elektrycznej za istotną przeszkodę w realizacji projektów. Ponad połowa ankietowanych podała, że przyłączenie do sieci komunalnych zwykle zajmuje od jednego do dwóch lat, a niemal jedna trzecia wskazała terminy przekraczające dwa lata.

Dla typowego projektu o mocy 60 megawatów regionalny wskaźnik kosztów wynosi 15,01 dolara za wat w Dolinie Krzemowej i 10,51 dolara za wat w Dallas. Tylko nieco ponad jedna czwarta respondentów uważa, że ich potencjał wykonawczy jest wystarczający do zarządzania skumulowanym zakresem prac budowlanych.

Paul Barry, szef działu centrów danych Turner & Townsend w Ameryce Północnej, oczekuje, że w ciągu następnego roku tempo wzrostu kosztów może spowolnić do 6–10%. Jak stwierdził, ryzyko wzrostu kosztów zostało już uwzględnione w kontraktach wielu dużych projektów, które rozpoczęły się lub zaczynają realizację.

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