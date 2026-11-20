В США расходы на строительство крупных дата-центров в 2026 году выросли на 13% в годовом выражении. Это более чем вдвое превышает мировой показатель и примерно втрое больше среднего темпа роста за последние десять лет, сообщает CNBC со ссылкой на отчет международной компании по управлению проектами Turner & Townsend.

Спрос на мощности для ИИ

Спрос на крупные дата-центры в США рос быстрее, чем предложение земельных участков с доступным электроснабжением и количество работников, способных строить такие объекты. Главным фактором стала потребность в вычислительных мощностях для систем искусственного интеллекта.

В Turner & Townsend отметили, что ускоренные графики строительства увеличивают риски для подрядчиков и субподрядчиков. Они включают дополнительные расходы на ускорение работ, сверхурочный труд, привлечение персонала и риск реализации проекта в более сжатые сроки.

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Электричество и нехватка подрядчиков

Отчет охватил более 500 действующих или недавно завершенных проектов на 62 рынках мира, а также опрос 400 специалистов отрасли. Согласно его данным, 56% респондентов назвали доступ к электроэнергии существенным препятствием для реализации проектов. Более половины опрошенных сообщили, что подключение к коммунальным сетям обычно занимает от одного до двух лет, а почти треть указала на сроки свыше двух лет.

Для типичного проекта мощностью 60 мегаватт региональный показатель стоимости составляет 15,01 доллара за ватт в Кремниевой долине и 10,51 доллара за ватт в Далласе. Лишь немногим более четверти опрошенных считают, что их подрядных мощностей достаточно для управления накопленным объемом строительных работ.

Руководитель направления дата-центров Turner & Townsend в Северной Америке Пол Барри ожидает, что в течение следующего года темп роста расходов может замедлиться до 6–10%. По его словам, риски удорожания уже заложены в контракты многих крупных проектов, которые стартовали или начинают реализацию.

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