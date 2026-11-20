У США витрати на будівництво великих дата-центрів у 2026 році зросли на 13% у річному вимірі. Це більш ніж удвічі перевищує світовий показник і приблизно втричі більше за середній темп зростання за останні десять років, повідомляє CNBC з посиланням на звіт міжнародної компанії з управління проєктами Turner & Townsend.

Попит на потужності для ШІ

Попит на великі дата-центри у США зростав швидше, ніж пропозиція земельних ділянок із доступним електропостачанням і кількість працівників, здатних будувати такі об'єкти. Головним чинником стала потреба в обчислювальних потужностях для систем штучного інтелекту.

У Turner & Townsend зазначили, що прискорені графіки будівництва збільшують ризики для підрядників і субпідрядників. Вони включають у вартість додаткові витрати на прискорення робіт, понаднормову працю, залучення персоналу та ризик реалізації проєкту в коротші строки.

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Електрика й нестача підрядників

Звіт охопив понад 500 чинних або нещодавно завершених проєктів на 62 ринках світу та опитування 400 фахівців галузі. За його даними, 56% респондентів назвали доступ до електроенергії суттєвою перешкодою для реалізації проєктів. Більш як половина опитаних повідомили, що підключення до комунальних мереж зазвичай займає від одного до двох років, а майже третина вказала на строки понад два роки.

Для типового проєкту потужністю 60 мегават регіональний показник вартості становить 15,01 долара за ват у Кремнієвій долині та 10,51 долара за ват у Далласі. Лише трохи більш як чверть опитаних вважають, що їхніх підрядних потужностей достатньо для управління накопиченим обсягом будівельних робіт.

Керівник напряму дата-центрів Turner & Townsend у Північній Америці Пол Баррі очікує, що упродовж наступного року темп зростання витрат може сповільнитися до 6–10%. За його словами, ризики подорожчання вже закладені в контракти багатьох великих проєктів, які стартували або починають реалізацію.

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