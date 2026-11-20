据CNBC报道，援引国际项目管理公司Turner & Townsend的报告，2026年美国大型数据中心建设支出同比增长13%。这一增幅超过全球水平的两倍，并约为过去十年平均增长率的三倍。

对人工智能算力的需求

美国大型数据中心的需求增长速度快于具备可用电力供应的土地供应，以及能够建设此类设施的工人数量。主要因素是人工智能系统对计算能力的需求。

Turner & Townsend指出，加快建设进度会增加承包商和分包商的风险。这些风险包括加快施工的额外成本、加班、人手招聘，以及在更短期限内交付项目的风险。

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电力与承包商短缺

该报告涵盖全球62个市场中500多个正在进行或近期完成的项目，并调查了400名行业专业人士。报告数据显示，56%的受访者将获得电力视为项目实施的重大障碍。超过半数受访者表示，接入公用事业网络通常需要一至两年，近三分之一表示所需时间超过两年。

对于一个典型的60兆瓦项目，区域成本指标在硅谷为每瓦15.01美元，在达拉斯为每瓦10.51美元。仅略高于四分之一的受访者认为，其承包能力足以管理积压的建设工作量。

Turner & Townsend北美数据中心业务负责人保罗·巴里预计，未来一年成本增长速度可能放缓至6%至10%。他表示，许多已经启动或即将开始实施的大型项目的合同中，成本上涨风险已被纳入。

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