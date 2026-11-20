美国财政部代表本周与新加坡和马来西亚的政府官员、监管机构及国家安全部门会面，警告不遵守美国对伊朗制裁的风险。华盛顿还敦促两国的银行和律师事务所识别伊朗中间公司，《耶路撒冷邮报》报道。

关注海运和航空业

美方呼吁更严格审查其认为具有高风险的行业，包括海运、航空服务和采购网络。美国财政部一名代表表示，华盛顿寻求防止这些行业被用作掩护伊朗活动的幌子。

多年来，油轮一直在马来西亚、新加坡和印度尼西亚附近水域停靠，将伊朗石油从一艘船转运至另一艘船，据该报称，这可能掩盖石油的来源。去年，马来西亚当局表示打算加强对此类操作的管控，并于2月扣押了两艘油轮及其货物。

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航空运输问题

一名美国官员还提出伊朗航空公司飞往马来西亚的航班问题，但未点名承运商。路透社通过分析公开航班数据发现，Iran Airtour运营德黑兰与吉隆坡之间的定期航班，其中包括11月14日的航班。根据这些数据，原定于11月17日的航班没有起飞。

由于与为伊朗飞机加油相关的美国制裁，大多数伊朗航空公司在2022年基本停止飞往马来西亚。根据伊朗媒体报道，Iran Airtour于2025年11月恢复飞往马来西亚的航班。9月，美国对多个国家的数十家公司实施制裁，其中包括马来西亚的公司；华盛顿称，这些公司支持了伊朗航空业。

新加坡政府表示，坚定致力于防止企业结构被滥用，并在今年加强了对海运和金融行业的警惕。马来西亚当局未回应置评请求。

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