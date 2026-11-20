Представители Министерства финансов США на этой неделе встретились с правительственными чиновниками, регуляторами и органами национальной безопасности Сингапура и Малайзии, чтобы предупредить о рисках несоблюдения американских санкций против Ирана. Вашингтон также призвал банки и юридические фирмы в обеих странах выявлять иранские компании-посредники, сообщает Jerusalem Post.

Внимание к морским перевозкам и авиации

Американская сторона призвала тщательнее проверять отрасли, которые считает высокорисковыми, в частности морские перевозки, авиационные услуги и сети закупок. Представитель Минфина США заявил, что Вашингтон стремится не допустить использования этих секторов в качестве прикрытия для деятельности Ирана.

На протяжении многих лет танкеры останавливались в водах вблизи Малайзии, Сингапура и Индонезии для перегрузки иранской нефти с судна на судно, что, по данным издания, могло скрывать ее происхождение. В прошлом году власти Малайзии сообщали о намерении усилить контроль над такими операциями, а в феврале задержали два танкера вместе с грузами.

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Вопрос авиасообщения

Американский чиновник также поднял вопрос о полетах иранских авиакомпаний в Малайзию, не назвав перевозчика. Reuters, проанализировав открытые данные о рейсах, установило, что Iran Airtour выполняла регулярные рейсы между Тегераном и Куала-Лумпуром, в том числе 14 ноября. Запланированный на 17 ноября рейс, согласно этим данным, не вылетел.

Большинство иранских авиакомпаний в основном прекратили полеты в Малайзию в 2022 году из-за санкций США, связанных с заправкой иранских самолетов. Iran Airtour, по сообщениям иранских СМИ, возобновила полеты в Малайзию в ноябре 2025 года. В сентябре США ввели санкции против десятков компаний в ряде стран, включая Малайзию, которые, по утверждению Вашингтона, поддерживали иранский авиационный сектор.

Правительство Сингапура заявило, что твердо намерено предотвращать злоупотребление корпоративными структурами и в этом году усилило бдительность в морской и финансовой сферах. Власти Малайзии не ответили на запросы о комментарии.

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