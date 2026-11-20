Представники Міністерства фінансів США цього тижня зустрілися з урядовцями, регуляторами та органами нацбезпеки Сінгапуру й Малайзії, щоб попередити про ризики недотримання американських санкцій проти Ірану. Вашингтон також закликав банки та юридичні фірми в обох країнах виявляти іранські компанії-посередники, повідомляє Jerusalem Post.

Увага до морських перевезень і авіації

Американська сторона закликала ретельніше перевіряти галузі, які вважає високоризиковими, зокрема морські перевезення, авіаційні послуги та мережі закупівель. Представник Мінфіну США заявив, що Вашингтон прагне не допустити використання цих секторів як прикриття для діяльності Ірану.

Упродовж багатьох років танкери зупинялися у водах поблизу Малайзії, Сінгапуру та Індонезії для перевантаження іранської нафти з судна на судно, що, за даними видання, могло приховувати її походження. Торік влада Малайзії повідомляла про намір посилити контроль за такими операціями, а в лютому затримала два танкери разом із вантажами.

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Питання авіасполучення

Американський посадовець також порушив питання польотів іранських авіакомпаній до Малайзії, не назвавши перевізника. Reuters, проаналізувавши відкриті дані про рейси, встановило, що Iran Airtour виконувала регулярні рейси між Тегераном і Куала-Лумпуром, зокрема 14 листопада. Запланований на 17 листопада рейс, за цими даними, не вилетів.

Більшість іранських авіакомпаній переважно припинили польоти до Малайзії 2022 року через санкції США, пов’язані із заправленням іранських літаків. Iran Airtour, за повідомленнями іранських медіа, відновила польоти до Малайзії в листопаді 2025 року. У вересні США запровадили санкції проти десятків компаній у низці країн, зокрема Малайзії, які, за твердженням Вашингтона, підтримували іранський авіаційний сектор.

Уряд Сінгапуру заявив, що твердо налаштований запобігати зловживанню корпоративними структурами та цього року посилив пильність у морській і фінансовій галузях. Влада Малайзії на запити про коментар не відповіла.

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