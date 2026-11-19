Senat USA odrzucił rezolucję dotyczącą uprawnień wojennych, która wymagała od prezydenta Donalda Trumpa zakończenia wojny w Iranie lub uzyskania zgody Kongresu na jej kontynuowanie. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Wynik głosowania

Senat zagłosował przeciwko rezolucji stosunkiem głosów 51 do 48. Według publikacji głosowanie przebiegło w dużej mierze według podziałów partyjnych, a Republikanie poparli stanowisko prezydenta.

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Wcześniejsza decyzja Izby Reprezentantów

Przed rozpatrzeniem w Senacie rezolucję poparła już Izba Reprezentantów USA. Dokument przewidywał, że Trump musi albo zakończyć działania wojenne w Iranie, albo zwrócić się do Kongresu o zgodę na ich kontynuowanie.

Głosowanie odbyło się kilka tygodni po znaczących porażkach Republikanów w wyborach w połowie kadencji. Jerusalem Post zauważa, że wyniki te w dużej mierze wiązano z niezadowoleniem Amerykanów z wojny w Iranie.

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