Senat USA odrzucił rezolucję w sprawie zakończenia wojny w Iranie — Jerusalem Post
Senat USA odrzucił rezolucję dotyczącą uprawnień wojennych, która wymagała od prezydenta Donalda Trumpa zakończenia wojny w Iranie lub uzyskania zgody Kongresu na jej kontynuowanie. Poinformował o tym Jerusalem Post.
Wynik głosowania
Senat zagłosował przeciwko rezolucji stosunkiem głosów 51 do 48. Według publikacji głosowanie przebiegło w dużej mierze według podziałów partyjnych, a Republikanie poparli stanowisko prezydenta.
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Wcześniejsza decyzja Izby Reprezentantów
Przed rozpatrzeniem w Senacie rezolucję poparła już Izba Reprezentantów USA. Dokument przewidywał, że Trump musi albo zakończyć działania wojenne w Iranie, albo zwrócić się do Kongresu o zgodę na ich kontynuowanie.
Głosowanie odbyło się kilka tygodni po znaczących porażkach Republikanów w wyborach w połowie kadencji. Jerusalem Post zauważa, że wyniki te w dużej mierze wiązano z niezadowoleniem Amerykanów z wojny w Iranie.