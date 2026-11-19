Сенат США отклонил резолюцию о военных полномочиях, которая требовала от президента Дональда Трампа прекратить войну в Иране или получить согласие Конгресса на ее продолжение. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Результат голосования

Сенат проголосовал против резолюции 51 голосом против 48. По данным издания, голосование прошло в основном по партийной линии, а республиканцы поддержали позицию президента.

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Предыдущее решение Палаты представителей

До рассмотрения в Сенате резолюцию уже поддержала Палата представителей США. Документ предусматривал, что Трамп должен либо завершить военные действия в Иране, либо обратиться к Конгрессу за разрешением на их продолжение.

Голосование состоялось через несколько недель после крупных поражений республиканцев на промежуточных выборах. Jerusalem Post отмечает, что эти результаты в значительной степени связывали с недовольством американцев войной в Иране.

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