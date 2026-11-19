Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA изменило окончательный план миссии зонда Hayabusa2 из-за проблем с его ионными двигателями. Аппарат больше не будет осуществлять сближение и попытку посадки на околоземный астероид 1998 KY26 в 2031 году. Вместо этого в апреле 2028 года зонд должен на большой скорости пролететь мимо другого малого астероида — 2015 BM510.

Неисправность двигателя

Как сообщает Space.com, последний работоспособный двигатель из четырех ионных двигателей Hayabusa2 дал сбой в середине августа. Кроме того, датчик зафиксировал неожиданную эрозию поверхности космического аппарата во время его длительного путешествия.

Руководитель расширенной миссии Юя Мимасу заявил, что ухудшение состояния бортового оборудования становится все более заметным. JAXA объявило об изменении цели миссии на пресс-конференции 17 ноября, на следующий день после заседания Подкомитета по космической политике Кабинета министров Японии.

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Новая цель миссии

Hayabusa2 запустили в 2014 году для сбора материала с астероида Рюгу. В декабре 2020 года образцы доставили на Землю в капсуле, а основной аппарат продолжил расширенную исследовательскую миссию. В июле он совершил чрезвычайно близкий пролет мимо двуглавого астероида Торифунэ.

Новой целью Hayabusa2 станет астероид 2015 BM510. Ученые классифицируют его как астероид D-типа: он, вероятно, богат органическими веществами, обладает кометоподобными свойствами и мог происходить из внешней части Солнечной системы. Этот объект также является главной целью серии миссий mini-Fast, предложенной Европейскому космическому агентству.

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