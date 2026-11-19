Japońska Agencja Badań Kosmicznych JAXA zmieniła końcowy plan misji sondy Hayabusa2 z powodu problemów z jej silnikami jonowymi. Statek nie przeprowadzi już zbliżenia i próby lądowania na asteroidzie bliskiej Ziemi 1998 KY26 w 2031 roku. Zamiast tego w kwietniu 2028 roku sonda ma z dużą prędkością przelecieć obok innej małej asteroidy — 2015 BM510.

Awaria silnika

Jak informuje Space.com, ostatni sprawny silnik spośród czterech silników jonowych Hayabusa2 uległ awarii w połowie sierpnia. Ponadto czujnik wykrył nieoczekiwaną erozję powierzchni statku kosmicznego podczas jego długiej podróży.

Kierownik rozszerzonej misji, Yuuya Mimasu, oświadczył, że pogarszanie się stanu wyposażenia pokładowego staje się coraz bardziej zauważalne. JAXA ogłosiła zmianę celu misji na konferencji prasowej 17 listopada, dzień po posiedzeniu Podkomisji Polityki Kosmicznej japońskiego Gabinetu.

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Nowy cel misji

Hayabusa2 wystrzelono w 2014 roku, aby zebrać materiał z asteroidy Ryugu. W grudniu 2020 roku próbki dostarczono na Ziemię w kapsule, a główny statek kontynuował rozszerzoną misję badawczą. W lipcu wykonał niezwykle bliski przelot obok dwugłowej asteroidy Torifune.

Nowym celem Hayabusa2 będzie asteroida 2015 BM510. Naukowcy klasyfikują ją jako asteroidę typu D: prawdopodobnie jest bogata w materię organiczną, ma właściwości podobne do komety i mogła pochodzić z zewnętrznej części Układu Słonecznego. Obiekt ten jest również głównym celem serii misji mini-Fast zaproponowanej Europejskiej Agencji Kosmicznej.

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