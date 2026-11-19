日本宇宙航空研究开发机构（JAXA）因隼鸟2号探测器的离子发动机出现问题，修改了该任务的最终计划。该航天器将不再于2031年与近地小行星1998 KY26交会并尝试着陆。相反，探测器预计将在2028年4月高速飞掠另一颗小型小行星2015 BM510。

发动机故障

据Space.com报道，隼鸟2号四台离子发动机中最后一台仍可运行的发动机在8月中旬发生故障。此外，传感器在该航天器漫长的旅程中检测到其表面出现意外侵蚀。

延伸任务负责人Yuuya Mimasu表示，机载设备状态恶化正变得越来越明显。JAXA于11月17日在新闻发布会上宣布变更任务目标，该发布会是在日本内阁太空政策小组委员会会议后的第二天举行的。

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新的任务目标

隼鸟2号于2014年发射，旨在从龙宫小行星采集物质。2020年12月，样本通过返回舱送抵地球，主航天器则继续执行延伸科学任务。7月，它以极近距离飞掠了双头小行星Torifune。

隼鸟2号的新目标将是小行星2015 BM510。科学家将其归类为D型小行星：它可能富含有机物，具有类似彗星的特性，并且可能起源于太阳系外部区域。该天体也是向欧洲航天局提出的mini-Fast系列任务的主要目标。

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