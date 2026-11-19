Potencjalna kwota środków, które dzięki IPO Anthropic mogą trafić na cele charytatywne za pośrednictwem jej funduszu, darowizn pracowników i współfinansowania przez spółkę, może sięgnąć około 155–156 mld dolarów. Poinformował o tym TechCrunch.

Fundusz z pakietem akcji

Public Benefit Fund Anthropic otrzymał 5% akcji spółki — niemal 850 mln papierów wartościowych. Przy cenie około 95 dolarów za akcję odpowiada to funduszowi o wartości około 80 mld dolarów. Jego środki mają być przeznaczane na badania i działania związane ze zwiększaniem korzyści, jakie sztuczna inteligencja przynosi ludzkości.

Pierwszym ogłoszonym zobowiązaniem funduszu było 200 mln dolarów na badanie wpływu SI na pracowników. Anthropic oświadczył również, że rozważy darowizny dla organizacji charytatywnych lub bezpośrednie wypłaty dla określonych grup ludności.

Udział funduszu może wzrastać o kolejne 2 punkty procentowe za każdym razem, gdy wycena Anthropic wzrośnie o ponad 50% w porównaniu z ceną IPO. Kolejny próg wynosi około 124,50 dolara za akcję, podczas gdy cena IPO wynosiła 83 dolary.

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Darowizny pracowników i wkład spółki

Pracownicy Anthropic zobowiązali się przekazać akcje na wybrane przez siebie cele charytatywne. Spółka zgodziła się uzupełniać te darowizny w proporcji 3:1 dla pracowników z dłuższym stażem oraz 1:1 dla nowszych pracowników.

W dokumencie S-1 Anthropic wskazał, że zarezerwował ponad 550 mln akcji na realizację zobowiązań wynikających z obietnic złożonych przed 30 września. Według szacunków TechCrunch pracownicy mogli zadeklarować darowizny o wartości około 23 mld dolarów, a wkład spółki może wynieść około 53 mld dolarów, zależnie od wartości akcji w chwili przekazania.

Rzeczywista kwota będzie zależeć od tego, czy pracownicy wywiążą się ze swoich zobowiązań, a także od ceny akcji w chwili przekazania darowizn. Część papierów wartościowych może zostać przekazana funduszom, w których podział środków odbywa się zgodnie z rekomendacjami darczyńców, co może ograniczyć ich początkowy wpływ. Wywiady TechCrunch z pracownikami i instytucjami wskazują, że środki prawdopodobnie zostaną skierowane do organizacji związanych z efektywnym altruizmem oraz badaniami nad bezpieczeństwem SI.

Osobno Anthropic przekazał w ubiegłym tygodniu 50 mln dolarów miastu San Francisco. Przedstawiciel spółki powiedział TechCrunch, że środki te nie pochodziły z Public Benefit Fund.

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