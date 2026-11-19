W Stanach Zjednoczonych Pentagon nie ma kompleksowego długoterminowego planu przezwyciężenia niedoboru amunicji — ustaliło amerykańskie Government Accountability Office (GAO). Jak informuje The Hill, audytorzy przedstawili wnioski w nowym raporcie i zaznaczyli, że Departament Obrony USA podjął działania na rzecz zwiększenia zapasów, jednak nie określił długoterminowych celów, strategii ani sposobów oceny postępów.

Brak odpowiedzialnego biura

GAO wskazało również, że w Pentagonie nie ma odrębnego biura posiadającego uprawnienia do poprawy zapasów amunicji. Zdaniem audytorów utrudnia to ocenę, czy wysiłki na rzecz produkcji amunicji odpowiadają potrzebom całego resortu.

W raporcie podkreślono, że niezawodne zapasy bomb, pocisków i torped są elementem gotowości wojskowej. Jednocześnie Pentagon od dłuższego czasu boryka się z problemami dotyczącymi zapasów amunicji, a konflikt z Iranem w 2026 roku pogłębił te trudności.

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Zużycie pocisków podczas konfliktu

Według publikacji na początku wojny z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego, Stany Zjednoczone wykorzystały znaczną część pocisków manewrujących dalekiego zasięgu i pocisków przechwytujących. W marcu informowano, że siły amerykańskie zużyły co najmniej 850 pocisków Tomahawk w ciągu pierwszego miesiąca operacji Epic Fury. Według szacunków Pentagonowi pozostało tylko kilka tysięcy takich pocisków.

W sierpniu Reuters podał, że armia USA wykorzystała „praktycznie cały” światowy zapas pocisków dalekiego zasięgu, w tym ATACMS i Precision Strike Missiles. Pełniący obowiązki sekretarza Marynarki Wojennej USA Hung Cao powiedział również podczas przesłuchania w Senacie, że jego formacja przeprogramowała i wykorzystała pociski, które opisał jako przeterminowane.

GAO zaleciło sekretarzowi obrony USA przygotowanie kompleksowego planu poprawy zapasów, powiązanie produkcji i finansowania z potrzebami resortu, wskazanie odpowiedzialnego biura oraz wprowadzenie regularnych przeglądów zapasów w rodzajach sił zbrojnych.

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