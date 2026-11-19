美国政府问责局（GAO）发现，五角大楼没有解决弹药短缺问题的整体长期计划。正如《国会山报》报道的那样，审计人员在一份新报告中公布了调查结果，并指出，美国国防部已采取措施增加库存，但尚未确定长期目标、战略以及评估进展的方法。

缺少负责办公室

GAO还指出，五角大楼没有一个被授予改善弹药库存权限的专门办公室。审计人员认为，这使得评估弹药生产工作是否满足整个部门的需求变得困难。

报告强调，可靠的炸弹、导弹和鱼雷库存是军事战备的组成部分。同时，五角大楼长期以来一直面临弹药库存问题，而2026年与伊朗的冲突加剧了这些困难。

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冲突期间的导弹消耗

据该报报道，在2月28日开始的对伊战争初期，美国使用了相当大一部分远程巡航导弹和拦截导弹。3月有报道称，美军在“史诗之怒”行动的第一个月内至少消耗了850枚“战斧”导弹。据估计，五角大楼仅剩数千枚此类导弹。

8月，路透社报道称，美国陆军使用了其全球远程导弹库存中“几乎全部”的导弹，其中包括ATACMS和Precision Strike Missiles。美国代理海军部长洪高也在参议院听证会上表示，他所在军种对他称为已过期的导弹进行了重新编程并加以使用。

GAO建议美国国防部长制定改善库存的总体计划，将生产和资金与部门需求挂钩，确定负责办公室，并在各军种中实施定期库存检查。

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