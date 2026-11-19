В США у Пентагона нет общего долгосрочного плана по преодолению дефицита боеприпасов, установило Управление правительственной отчетности США (GAO). Как сообщает The Hill, аудиторы обнародовали выводы в новом отчете и отметили, что Министерство обороны США предприняло меры для наращивания запасов, однако не определило долгосрочные цели, стратегии и способы оценки прогресса.

Отсутствие ответственного офиса

GAO также указало, что в Пентагоне нет отдельного офиса, наделенного полномочиями улучшать запасы боеприпасов. По мнению аудиторов, это затрудняет оценку того, соответствуют ли усилия по производству боеприпасов потребностям всего ведомства.

В отчете подчеркивается, что надежные запасы бомб, ракет и торпед являются составляющей военной готовности. В то же время Пентагон уже длительное время сталкивается с проблемами в запасах боеприпасов, а конфликт с Ираном в 2026 году усилил эти трудности.

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Расход ракет во время конфликта

По данным издания, в начале войны с Ираном, начавшейся 28 февраля, США использовали значительную часть дальнобойных крылатых ракет и ракет-перехватчиков. В марте сообщалось, что американские силы израсходовали не менее 850 ракет Tomahawk в течение первого месяца операции Epic Fury. По оценкам, у Пентагона осталось лишь несколько тысяч таких ракет.

В августе Reuters сообщало, что армия США использовала «практически весь» мировой запас дальнобойных ракет, включая ATACMS и Precision Strike Missiles. Исполняющий обязанности министра ВМС США Хунг Као также заявил на слушаниях в Сенате, что его служба перепрограммировала и применила ракеты, которые он охарактеризовал как просроченные.

GAO рекомендовало министру обороны США подготовить общий план улучшения запасов, увязать производство и финансирование с потребностями ведомства, определить ответственный офис и ввести регулярную проверку запасов в военных службах.

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