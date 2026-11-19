Игровая компания Ubisoft объявила об увольнении 166 сотрудников в своих студиях в Монреале и Квебеке. Как сообщает Engadget, сокращения в основном затрагивают производственные и вспомогательные должности, связанные с отмененными или переработанными проектами.

Очередной этап сокращений

Новые увольнения произошли после предыдущего раунда сокращений в январе, который Ubisoft тогда называла окончательным. С тех пор компания закрыла несколько студий и сократила штат других подразделений. В период с апреля по сентябрь численность персонала Ubisoft уменьшилась примерно на 1100 человек.

По данным Engadget, последние сокращения также могли затронуть часть сотрудников Vantage Studios — предприятия при поддержке Tencent, работающего с франшизами Assassin’s Creed, Far Cry и Rainbow Six. В финансовом отчете Ubisoft назвала ремейк Assassin’s Creed Black Flag значительным коммерческим успехом и заявила, что новая корпоративная структура уже дает первые ощутимые результаты.

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Новое подразделение ИИ

Ubisoft также объявила об открытии новой дочерней компании Motherbrain, которая сосредоточится на ИИ для инноваций в игровом процессе. Ее команда создала Teammates — первый игровой опыт Ubisoft с генеративным искусственным интеллектом.

Сокращения в Ubisoft происходят на фоне нестабильности на рынке труда в игровой индустрии. Согласно опросу Game Developers Conference, треть работников отрасли потеряла работу в течение последних двух лет, а 55% респондентов считают, что генеративный ИИ негативно влияет на индустрию.

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