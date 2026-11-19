游戏公司育碧宣布在其蒙特利尔和魁北克工作室裁员166人。据Engadget报道，此次裁员主要涉及与被取消或重新调整的项目相关的制作及辅助岗位。

又一轮裁员

此次新一轮裁员发生在1月份上一轮裁员之后，当时育碧称那一轮裁员将是最终一次。自那以后，该公司关闭了数家工作室，并削减了其他部门的员工人数。从4月到9月，育碧员工总数减少了约1100人。

据Engadget报道，最新一轮裁员也可能影响了Vantage Studios的部分员工。该企业获得腾讯支持，负责Assassin’s Creed、Far Cry和Rainbow Six系列。在财务报告中，育碧称Assassin’s Creed Black Flag重制版取得了显著的商业成功，并表示新的公司架构已经带来了首批切实成果。

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新的AI部门

育碧还宣布成立新的子公司Motherbrain，该公司将专注于利用AI推动游戏玩法创新。其团队打造了Teammates，这是育碧首个采用生成式人工智能的游戏体验。

育碧的裁员发生在游戏行业劳动力市场不稳定的背景下。根据游戏开发者大会的一项调查，三分之一的行业从业者在过去两年中失去了工作，55%的受访者认为生成式AI正在对该行业产生负面影响。

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