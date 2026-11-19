Firma gamingowa Ubisoft ogłosiła zwolnienie 166 pracowników w swoich studiach w Montrealu i Quebecu. Jak informuje Engadget, redukcje dotyczą głównie stanowisk produkcyjnych i pomocniczych związanych z anulowanymi lub przerobionymi projektami.

Kolejny etap redukcji

Nowe zwolnienia nastąpiły po poprzedniej rundzie redukcji w styczniu, którą Ubisoft określał wówczas jako ostateczną. Od tego czasu firma zamknęła kilka studiów i zmniejszyła zatrudnienie w innych działach. W okresie od kwietnia do września liczba pracowników Ubisoftu zmniejszyła się o około 1100 osób.

Według Engadget ostatnie redukcje mogły również dotknąć części pracowników Vantage Studios — przedsięwzięcia wspieranego przez Tencent, które pracuje z franczyzami Assassin’s Creed, Far Cry i Rainbow Six. W raporcie finansowym Ubisoft nazwał remake Assassin’s Creed Black Flag znaczącym sukcesem komercyjnym i oświadczył, że nowa struktura korporacyjna już przynosi pierwsze wymierne rezultaty.

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Nowy dział AI

Ubisoft ogłosił również otwarcie nowej spółki zależnej Motherbrain, która skoncentruje się na AI dla innowacji w rozgrywce. Jej zespół stworzył Teammates — pierwsze doświadczenie gamingowe Ubisoftu z generatywną sztuczną inteligencją.

Redukcje w Ubisoft odbywają się w warunkach niestabilności na rynku pracy w branży gier. Według badania Game Developers Conference jedna trzecia pracowników branży straciła pracę w ciągu ostatnich dwóch lat, a 55% respondentów uważa, że generatywna AI negatywnie wpływa na branżę.

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