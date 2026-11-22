В Великобритании небольшая часть заключенных, осужденных за террористические преступления, может претендовать на досрочное освобождение по новым правилам назначения наказаний. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на британские СМИ и Министерство юстиции страны.

Новые правила освобождения

Закон о назначении наказаний 2026 года, вступивший в силу 1 октября, позволяет многим осужденным со стандартными срочными приговорами выйти на свободу после отбытия трети срока заключения. Ранее для этого требовалось отбыть 40% срока или половину наказания.

Изменения являются частью мер правительства Лейбористской партии по сокращению переполненности тюрем Англии и Уэльса. В сентябре министр юстиции Алекс Норрис и представители пенитенциарной службы сообщили премьер-министру, что учреждения заполнены на 97%: в них находились около 87 тысяч заключенных, а свободными оставались примерно 1,5 тысячи мест.

По данным британских СМИ, с октября планировалось поэтапно освободить около 4,5 тысячи заключенных, а 2 тысячи уже вышли на свободу. В то же время схема не распространяется на осужденных за непредумышленное убийство и некоторые тяжкие преступления, включая изнасилование и определенные сексуальные преступления против детей. Заключенные с пожизненными и продленными срочными приговорами также не подпадают под новые правила.

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Ограничения для осужденных за терроризм

В Министерстве юстиции подчеркнули, что подавляющее большинство террористических преступлений не подпадает под измененный порядок освобождения. Часть осужденных за такие преступления должна отбыть полный срок заключения, тогда как другие могут соответствовать критериям досрочного освобождения.

Ведомство заявило, что совместно с полицией и Службой безопасности работает над контролем рисков после освобождения таких лиц. Среди возможных ограничений названы электронные браслеты, ограничения на передвижение, использование интернета и контакты с другими людьми.

Изменения потенциально могут касаться и лиц, осужденных за поддержку запрещенных организаций, в том числе Hamas и Palestine Action. В то же время неясно, какие именно приговоры по таким делам могут подпадать под новые правила.

По данным Министерства внутренних дел Великобритании, по состоянию на конец июня 2026 года в британских тюрьмах содержались 275 человек по делам, связанным с терроризмом, что на 7% больше, чем годом ранее. Консервативная оппозиция раскритиковала новые правила, заявив о возможных рисках для общественной безопасности.

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