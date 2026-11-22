在英国，少数因恐怖主义罪行被定罪的囚犯可能根据新的量刑规则申请提前获释。据《耶路撒冷邮报》援引英国媒体和该国司法部的消息报道。

新的释放规则

2026年《量刑法》于10月1日生效，允许许多被判处标准固定刑期的罪犯在服完三分之一监禁刑期后获释。此前，他们需要服完刑期的40%或刑罚的一半。

这些变化是工党政府为缓解英格兰和威尔士监狱拥挤而采取措施的一部分。9月，司法大臣亚历克斯·诺里斯和监狱服务部门代表告知首相，相关设施的入住率达到97%：其中关押约8.7万名囚犯，约有1500个空余床位。

据英国媒体报道，计划从10月起分阶段释放约4500名囚犯，已有2000人获释。同时，该计划不适用于因过失杀人罪及某些严重罪行被定罪的人士，包括强奸和特定针对儿童的性犯罪。被判处无期徒刑和延长固定刑期的囚犯也不适用新规则。

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对恐怖主义罪犯的限制

司法部强调，绝大多数恐怖主义罪行不适用修改后的释放程序。部分因这类罪行被定罪的人必须服完全部监禁刑期，其他人则可能符合提前获释的标准。

该部门表示，正与警方和安全部门共同开展工作，以管控这些人获释后的风险。可能的限制包括电子脚环、行动限制、互联网使用限制以及与他人接触的限制。

这些变化也可能涉及因支持被禁止组织而被定罪的人士，包括哈马斯和Palestine Action。但目前尚不清楚此类案件中的哪些具体判决可能适用新规则。

英国政府内政部数据显示，截至2026年6月底，英国监狱中关押了275名涉及恐怖主义案件的人员，比一年前增加7%。保守党反对派批评新规则，称其可能对公共安全构成风险。

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