У Великій Британії невелика частина ув’язнених, засуджених за терористичні злочини, може претендувати на дострокове звільнення за новими правилами призначення покарань. Про це Jerusalem Post повідомляє з посиланням на британські медіа та Міністерство юстиції країни.

Нові правила звільнення

Закон про призначення покарань 2026 року, який набув чинності 1 жовтня, дозволяє багатьом засудженим зі стандартними строковими вироками вийти на волю після відбуття третини строку ув’язнення. Раніше для цього потрібно було відбути 40% строку або половину покарання.

Зміни є частиною заходів уряду Лейбористської партії для зменшення переповненості в’язниць Англії та Уельсу. У вересні міністр юстиції Алекс Норріс і представники пенітенціарної служби повідомили прем’єр-міністру, що установи заповнені на 97%: у них перебували близько 87 тисяч ув’язнених, а вільними залишалися приблизно 1,5 тисячі місць.

За даними британських медіа, з жовтня планували поетапно звільнити близько 4,5 тисячі ув’язнених, а 2 тисячі вже вийшли на волю. Водночас схема не поширюється на засуджених за ненавмисне вбивство, деякі тяжкі злочини, зокрема зґвалтування та визначені сексуальні злочини проти дітей. Ув’язнені з довічними та продовженими строковими вироками також не підпадають під нові правила.

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Обмеження для засуджених за тероризм

У Міністерстві юстиції наголосили, що переважна більшість терористичних злочинів не підпадає під змінений порядок звільнення. Частина засуджених за такі злочини має відбути повний строк ув’язнення, тоді як інші можуть відповідати критеріям для дострокового звільнення.

Відомство заявило, що працює спільно з поліцією та Службою безпеки для контролю ризиків після звільнення таких осіб. Серед можливих обмежень названо електронні браслети, обмеження пересування, користування інтернетом і контактів з іншими людьми.

Зміни потенційно можуть стосуватися й осіб, засуджених за підтримку заборонених організацій, зокрема Hamas і Palestine Action. Водночас незрозуміло, які саме вироки в таких справах можуть підпадати під нові правила.

За даними Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, станом на кінець червня 2026 року у британських в’язницях утримували 275 осіб у справах, пов’язаних із тероризмом, що на 7% більше, ніж роком раніше. Консервативна опозиція розкритикувала нові правила, заявивши про можливі ризики для громадської безпеки.

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