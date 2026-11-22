W Wielkiej Brytanii niewielka część więźniów skazanych za przestępstwa terrorystyczne może ubiegać się o przedterminowe zwolnienie na mocy nowych zasad wymierzania kar. Poinformował o tym Jerusalem Post, powołując się na brytyjskie media i Ministerstwo Sprawiedliwości tego kraju.

Nowe zasady zwolnień

Ustawa o wymierzaniu kar z 2026 roku, która weszła w życie 1 października, pozwala wielu skazanym odbywającym standardowe kary pozbawienia wolności na czas określony wyjść na wolność po odbyciu jednej trzeciej kary więzienia. Wcześniej musieli odbyć 40% wyroku lub połowę kary.

Zmiany są częścią działań rządu Partii Pracy mających na celu zmniejszenie przeludnienia więzień w Anglii i Walii. We wrześniu minister sprawiedliwości Alex Norris i przedstawiciele służby więziennej poinformowali premiera, że placówki są zapełnione w 97%: przebywało w nich około 87 tys. więźniów, a wolnych pozostawało około 1,5 tys. miejsc.

Według brytyjskich mediów od października planowano etapowe zwolnienie około 4,5 tys. więźniów, a 2 tys. już wyszło na wolność. Jednocześnie program nie obejmuje skazanych za nieumyślne spowodowanie śmierci ani za niektóre ciężkie przestępstwa, w tym gwałt i określone przestępstwa seksualne wobec dzieci. Więźniowie odbywający kary dożywotnie oraz przedłużone kary na czas określony również nie są objęci nowymi zasadami.

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Ograniczenia dla skazanych za terroryzm

Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że zdecydowana większość przestępstw terrorystycznych nie jest objęta zmienioną procedurą zwolnień. Część osób skazanych za takie przestępstwa musi odbyć pełny wymiar kary więzienia, podczas gdy inne mogą spełniać kryteria przedterminowego zwolnienia.

Resort oświadczył, że współpracuje z policją i służbą bezpieczeństwa w celu kontrolowania ryzyka po zwolnieniu takich osób. Wśród możliwych ograniczeń wymieniono elektroniczne bransoletki, ograniczenia przemieszczania się, korzystania z internetu i kontaktów z innymi osobami.

Zmiany mogą potencjalnie dotyczyć także osób skazanych za wspieranie zakazanych organizacji, w tym Hamasu i Palestine Action. Jednocześnie nie jest jasne, które konkretnie wyroki w takich sprawach mogą zostać objęte nowymi zasadami.

Według brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na koniec czerwca 2026 roku w brytyjskich więzieniach przetrzymywano 275 osób w sprawach związanych z terroryzmem, o 7% więcej niż rok wcześniej. Konserwatywna opozycja skrytykowała nowe zasady, wskazując na możliwe zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

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