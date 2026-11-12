В Великобритании UK Sport хочет передать недавно созданной организации Sport Org программу подготовки спортсменов высокого уровня GB Snowsport. Организации также могут поручить ответственность за расходование 12,5 млн фунтов лотерейного финансирования в преддверии зимней Олимпиады 2030 года, сообщает The Guardian.

По данным издания, эта инициатива вызвала обеспокоенность среди руководителей национальных спортивных федераций. GB Snowsport считает, что должна и далее отвечать за элитное направление, а один из источников охарактеризовал спор между организацией и UK Sport как «тотальную войну». На зимней Олимпиаде в Милане и Кортине GB Snowsport завоевала две из пяти золотых медалей сборной Великобритании.

Встреча с федерациями

Генеральный директор UK Sport Салли Мандей провела 75-минутную видеоконференцию с исполнительными директорами и председателями олимпийских и паралимпийских спортивных организаций. Она заверила, что UK Sport не планирует передавать Sport Org все или большинство видов спорта.

Мандей и заместитель директора UK Sport Саймон Мортон заявили, что новая структура должна повысить эффективность расходов и облегчить доступ к профильной поддержке. В то же время большинство спортивных руководителей, опрошенных The Guardian, считали, что встреча либо не ответила на ключевые вопросы, либо породила новые.

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Вопросы к новой структуре

Sport Org сформировалась на основе British Curling и уже использует управленческий опыт и профильные ресурсы в кёрлинге, кёрлинге на колясках, паранастольном теннисе и сквоше. С 2030 года она также должна работать с бобслеем и скелетоном.

Представители небольших видов спорта опасаются, что Sport Org может взять на себя управление их программами, хотя считают важным опыт собственных специалистов. Участники встречи также поднимали вопросы о назначении бывшего руководителя British Curling Найджела Холла генеральным директором Sport Org без открытого конкурса и о необновлении состава совета организации.

UK Sport заявила, что Sport Org является независимой мультиспортивной организацией, которая работает с программами от имени национальных федераций, если это может улучшить их результаты, эффективность и устойчивость. В то же время некоторые спортивные руководители, с которыми говорила The Guardian, сомневаются в степени независимости Sport Org от UK Sport, поскольку последняя будет оценивать результаты программ, которыми будет управлять новая структура.

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