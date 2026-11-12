W Wielkiej Brytanii UK Sport chce przekazać nowo utworzonej organizacji Sport Org program przygotowania sportowców wysokiego wyczynu GB Snowsport. Organizacji może również zostać powierzone wydatkowanie 12,5 mln funtów środków z loterii przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w 2030 roku, informuje The Guardian.

Według gazety inicjatywa wywołała obawy wśród kierownictwa krajowych federacji sportowych. GB Snowsport uważa, że nadal powinna odpowiadać za obszar sportu wyczynowego, a jedno ze źródeł określiło spór między organizacją a UK Sport jako „totalną wojnę”. Podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie i Cortinie GB Snowsport zdobyła dwa z pięciu złotych medali reprezentacji Wielkiej Brytanii.

Spotkanie z federacjami

Dyrektor generalna UK Sport Sally Munday przeprowadziła 75-minutową wideokonferencję z dyrektorami wykonawczymi i przewodniczącymi olimpijskich oraz paralimpijskich organizacji sportowych. Zapewniła, że UK Sport nie planuje przekazania Sport Org wszystkich ani większości dyscyplin sportowych.

Munday i zastępca dyrektora UK Sport Simon Morton oświadczyli, że nowa struktura ma zwiększyć efektywność wydatków i ułatwić dostęp do specjalistycznego wsparcia. Jednocześnie większość działaczy sportowych ankietowanych przez The Guardian uznała, że spotkanie albo nie odpowiedziało na kluczowe pytania, albo zrodziło nowe.

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Pytania dotyczące nowej struktury

Sport Org powstała na bazie British Curling i już wykorzystuje doświadczenie zarządcze oraz specjalistyczne zasoby w curlingu, curlingu na wózkach, paratenisie stołowym i squashu. Od 2030 roku ma również pracować z bobslejami i skeletonem.

Przedstawiciele mniejszych dyscyplin obawiają się, że Sport Org może przejąć zarządzanie ich programami, choć uważają doświadczenie własnych specjalistów za istotne. Uczestnicy spotkania poruszali również kwestie powołania byłego szefa British Curling Nigela Holla na stanowisko dyrektora generalnego Sport Org bez otwartego konkursu oraz nieodnowienia składu rady organizacji.

UK Sport oświadczyła, że Sport Org jest niezależną organizacją wielodyscyplinarną, która pracuje z programami w imieniu krajowych federacji, jeśli może to poprawić ich wyniki, efektywność i trwałość. Jednocześnie niektórzy działacze sportowi, z którymi rozmawiał The Guardian, wątpią w stopień niezależności Sport Org od UK Sport, ponieważ ta ostatnia będzie oceniać wyniki programów zarządzanych przez nową strukturę.

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