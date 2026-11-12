在英国，UK Sport希望将GB Snowsport的高水平运动员培养项目移交给新成立的组织Sport Org。该组织还可能被赋予在2030年冬奥会前支配1250万英镑彩票资金的责任，《卫报》报道。

据该报报道，这一倡议引发了全国体育联合会领导人的担忧。GB Snowsport认为，应继续由其负责精英项目；一名消息人士将该组织与UK Sport之间的争端形容为“一场全面战争”。在米兰和科尔蒂纳冬奥会上，GB Snowsport赢得了英国代表团5枚金牌中的2枚。

与各联合会的会议

UK Sport首席执行官萨莉·蒙戴与奥运和残奥体育组织的执行主任及主席举行了75分钟的视频会议。她保证，UK Sport并不计划将所有或大多数运动项目移交给Sport Org。

蒙戴和UK Sport副主任西蒙·莫顿表示，新架构旨在提高支出效率，并使获取专业支持更加便利。不过，《卫报》采访的大多数体育主管认为，这次会议要么没有回答关键问题，要么提出了新的问题。

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对新架构的疑问

Sport Org以British Curling为基础成立，已经利用冰壶、轮椅冰壶、残疾人乒乓球和壁球领域的管理经验及专业资源。从2030年起，它还将负责雪车和钢架雪车项目。

小型运动项目的代表担心，Sport Org可能接管其项目的管理，尽管他们认为本组织专家的经验十分重要。与会者还就前British Curling负责人奈杰尔·霍尔未经公开竞聘即被任命为Sport Org首席执行官，以及该组织理事会成员构成未获更新提出了疑问。

UK Sport表示，Sport Org是一个独立的多项目体育组织，在能够提升国家联合会项目的成绩、效率和可持续性的情况下，代表这些联合会开展相关工作。与此同时，一些接受《卫报》采访的体育主管质疑Sport Org相对于UK Sport的独立程度，因为后者将评估由新架构管理的项目成果。

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