巴西亚马孙州帕拉州卡希乌阿纳国家森林的一项实验显示，长期缺水导致一块亚马逊森林实验样地损失了近50%的生物量。与此同时，较小的树木能够重新分配土壤中有限的水分储备，其死亡率随后下降，生态系统也达到了新的平衡状态，Mongabay报道。

实验如何进行

Esecaflor项目已持续25年，是热带森林人工干旱持续时间最长、规模最大的研究。2001年，研究人员在一块面积为1公顷的样地上、树冠下方安装了6000块透明塑料板。这些板通过排水沟和渠道分流了约50%的雨水。科学家还在附近观察了一块同等面积的未受扰动样地，以作比较。

研究人员在两块样地上测量了土壤湿度、气温、树木生长、树液流动和根系发育。由于森林中的水分储备，最初三年没有出现明显变化。约五年后，树木开始死亡，主要是树干直径超过50厘米的大型树木。八年后，该样地失去了总生物量的40%。

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不是稀树草原，而是退化森林

在经历二十多年水分胁迫后，实验区域变成了更低矮、更稀疏的森林，储存碳的能力也有所下降。研究人员并不认为这样的森林正在变成稀树草原。他们认为，这是一种新的、严重退化的生态系统，没有自然界的对应类型。

2024年11月，在经历23年实验性干旱后，研究人员拆除了面板结构，因此降水再次以正常量到达该样地。科学家目前正在确定大型树种能否恢复，其中包括木棉、安迪罗巴树和angelim vermelho。研究人员估计，这种恢复可能需要数十年甚至数百年，而生物量较少、更加开阔的森林可能更容易受到新的极端气候事件影响。

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