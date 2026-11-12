Эксперимент в Национальном лесу Кашиуана в бразильском штате Пара показал, что длительная нехватка воды привела к потере почти 50% биомассы на исследовательском участке амазонского леса. В то же время более мелкие деревья смогли перераспределить ограниченные запасы воды в почве, смертность среди них впоследствии снизилась, а экосистема достигла нового состояния равновесия, сообщает Mongabay.

Как проводили эксперимент

Проект Esecaflor продолжается 25 лет и является самым длительным и масштабным исследованием искусственной засухи в тропическом лесу. В 2001 году на участке площадью один гектар исследователи установили 6 тысяч прозрачных пластиковых панелей под кронами деревьев. Они отводили около 50% дождевой воды через желоба и каналы. Рядом ученые наблюдали за нетронутым участком такой же площади для сравнения.

На обоих участках измеряли влажность почвы, температуру воздуха, рост деревьев, движение сока и развитие корней. В первые три года заметных изменений не было благодаря запасам влаги в лесу. Примерно через пять лет началась гибель деревьев, прежде всего крупных экземпляров с диаметром ствола более 50 сантиметров. Через восемь лет участок потерял 40% общей биомассы.

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Не саванна, а деградировавший лес

После более чем двух десятилетий водного стресса исследовательская территория стала более низким и менее густым лесом с меньшей способностью накапливать углерод. Исследователи не считают, что такой лес превращается в саванну. По их мнению, речь идет о новой, сильно деградировавшей экосистеме, для которой нет природных аналогов.

В ноябре 2024 года, после 23 лет экспериментальной засухи, конструкцию из панелей демонтировали, поэтому осадки снова поступают на участок в обычном объеме. Теперь ученые выясняют, смогут ли восстановиться крупные виды деревьев, в частности капок, андироба и angelim vermelho. По оценке исследователей, такое восстановление может занять десятилетия или даже столетия, а более открытый лес с меньшей биомассой может быть более уязвимым к новым климатическим экстремумам.

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